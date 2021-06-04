Будапешт, , 09:00 — REGNUM Процедуру вакцинации от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» прошли миллион граждан Венгрии. Об этом 4 июня сообщают «Известия» со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

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По словам Сийярто, применение препарата стало большим шагом на пути к успешной кампании вакцинации. Он также отметил, что российская вакцина способствовала тому, что Венгрия стала «первой европейской страной, которая открылась».

"Российская вакцина пользуется большой популярностью среди венгров — 1 млн наших граждан был вакцинирован «Спутником V», — сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Напомним, численность населения Венгрии на 2021 год составляет 9 730 000 человек. Согласно официальным данным, на 3 июня в стране первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 5 миллионов граждан Венгрии.

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