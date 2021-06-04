Самара, , 08:55 — REGNUM Грушинский фестиваль-2021 планируют провести в очном формате в Самарской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что 48-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени В. Грушина, который планируют провести с 1 по 4 июля 2021 года на Мастрюковских озерах, будет проходить при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Отмечается, что все, кто не сможет присутствовать на этом мероприятии смогут смотреть его в ходе прямых трансляций.

«В дни проведения мероприятия будет работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами, на поляне установят биотуалеты, будет доступна холодная вода. Территорию обработают от комаров и клещей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. До Поляны пустят дополнительные электрички, чтобы добраться на мероприятие могли все желающие. Все гости смогут установить палаточные лагеря», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Организаторы готовят и сюрпризы, о которых они планируют сообщить в ближайшее время. Традиционный конкурс авторской песни пройдет также в традиционном виде: его лауреаты примут участие в главном концерте на Гитаре.