Санкт-Петербург, , 09:03 — REGNUM Положительное решение по строительству газопровода «Сила Сибири — 2», который свяжет сибирские месторождения газа с Китаем, позволит газифицировать Красноярский край. Об этом губернатор Красноярского края Александр Усс заявил 4 июня в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По его словам, «Сила Сибири — 2» идеально подходит для региона в качестве второй модели газификации. Магистральный газопровод, уходящий за пределы края, проложат в 50 км от Красноярска.

«И в этом случае газификация может прийти к двум третям населения края. Это очень хороший вариант. Поэтому мы с нетерпением ждем положительного решения именно по «Силе Сибири — 2», — подчеркнул Усс.

Он рассказал и о другом проекте газификации, предполагающем строительство газопровода от Кемеровской области. Это дорогой проект, требующий около 100 млрд рублей на магистральный газопровод и затраты на трассировку по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, запустить начальную стадию проекта «Сила Сибири — 2» поручил весной 2020 года президент России Владимир Путин. Такой газопровод обеспечит газом регионы Восточной Сибири.

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