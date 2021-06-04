Майкоп, , 08:53 — REGNUM В Адыгее обвинили в мошенничестве с использованием своего служебного положения бывшего главного специалиста — эксперта Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам. Женщина несколько лет получала незаконно надбавку к зарплате, подделав документы. Этот факт установили сотрудники регионального управления ФСБ, было возбуждено уголовное дело, сообщили 4 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ходе его расследования было установлено, что бывшая чиновница в 2019 году самолично изготовила приказ о прибавке к окладу в размере 20% за стаж работы с документами, содержащими гостайну. При этом в самом управлении по охране природы такого структурного подразделения не было.

Подсунув приказ на подпись руководителю учреждения, злоумышленница направила документ в бухгалтерию для начисления ей надбавки. В итоге она несколько лет незаконно получала повышенную зарплату.

Суд признал экс-чиновницу виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.