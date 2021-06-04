Ульяновск, , 08:50 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области вынесен обвинительный приговор местному жителю, которого обвиняли в нападении на соседа и родителей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстал 32-летний ранее судимый мужчина. Следствием установлено, что в августе и декабре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он бил палкой мать и отца, а в сентябре 2020 года напал на соседа и сломал ему челюсть.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством, разбое и умышленном причинении тяжкого, средней тяжести и лёгкого вреда здоровью пострадавшим. Приговором суда ему назначено семь лет колонии строгого режима.

Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в жестоком избиении и смерти женщины. У жертвы насчитали свыше 100 ударов. преступник получил 6,% года колонии строгого режима.

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