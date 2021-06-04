Токио, , 08:50 — REGNUM Япония не принимает протест российской стороны в связи с нарушением экономической зоны России у берегов Сахалина. Об этом 4 июня заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции.

По его мнению, задержанное японское судно «Эйхо-мару 172» в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии.

«Мы его (протест МИД России — примечание ИА REGNUM) не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа», — сказал Мотэги.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня МИД России заявил протест посольству Японии из-за нарушения рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172» российской экономической зоны в районе Сахалина.

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