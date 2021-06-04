Бали, Индонезия, , 08:50 — REGNUM Правительство Индонезии продолжает подготовку к открытию острова Бали для иностранных туристов, сообщает Detik.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что Бали будет готов принять туристов уже в июне-июле месяце. На Бали есть три области, которые станут особыми территориями для отдыха иностранных туристов, а именно Нуса-Дуа, Санур и Убуд.

«Мы все еще занимаемся подготовкой к возрождению туризма на Бали для иностранных туристов, которое запланировано на июнь или июль», — заявил министр туризма страны.

Сандиага Уно подчеркнул, что туристический коридор будет реализован только в том случае, если число случаев заражения коронавирусом снизится до минимума.