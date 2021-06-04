Кызыл, , 08:47 — REGNUM В Туве следователям удалось добиться погашения задолженности перед работниками МУП «Аварийно-ремонтная служба» Кызыла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в отношении и.о. директора было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2020 года руководитель предприятия полностью не выплатил зарплату работнику за два месяца. Ещё двое работников частично не получили плату за три месяца. В результате общая задолженность МУП достигла более 190 тыс. рублей.

Как отмечается, у руководителя имелась возможность выплатить зарплату, однако средства направлялись на поддержание финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

«В результате планомерной работы следователей по восстановлению нарушенных трудовых прав задолженность по заработной плате перед работниками «Аварийно-ремонтной службы» г. Кызыла была полностью погашена в течение 2-х месяцев после возбуждения уголовного дела, в связи с чем уголовное дело в отношении руководителя… прекращено», — отметили в ведомстве.