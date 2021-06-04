Санкт-Петербург, , 08:56 — REGNUM Полиция петербургского региона задержала серийного автоугонщика-рецидивиста, который разбирал угнанные иномарки на части или продавал их целиком. Для задержания преступника пришлось применить табельное оружие. Об этом 4 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На поиски злоумышленника правоохранительные органы пустились 2 июня, сразу после того как поступило заявление от 35-летней жительницы Красногвардейского района Петербурга. Потерпевшая рассказала, что ночью от дома 3 по улице Корнея Чуковского была угнана ее Kia Rio стоимостью почти в 1 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Выйти на след предполагаемого угонщика удалось достаточно быстро. Как установили в полиции, им оказался 43-летний петербуржец, который уже провел несколько лет в местах лишения свободы за 22 автомобильных угона. Освободившись менее года назад, он организовал авторазборку краденых машин в арендованном гараже на улице Пролетарской в Шлиссельбурге (Ленобласть). Туда мужчина доставлял угнанные иномарки корейского и японского происхождения. Некоторые из них он разбирал на запчасти, другие подвергались перебивке идентификационных номеров, а затем реализовывались.

«Злоумышленник был задержан оперативниками прямо в разгар трудового процесса. Явно не ожидая этой встречи, «ремонтник» оказал полицейским сопротивление и попытался скрыться, но предупредительный выстрел из табельного оружия быстро его вразумил. Злоумышленник был задержан», — рассказали в полиции.

В гаражном боксе обнаружены и изъяты пять угнанных иномарок, которые готовились к разборке. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.