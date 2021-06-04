Минск, , 08:49 — REGNUM Телеграм-канал о протестах в Белоруссии Nexta Live планировали позднее переключить на российскую повестку. Об этом блогер Роман Протасевич заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

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«Я ушел с проекта Nexta в конце сентября… Еще тогда обсуждалось, что после окончания активной фазы протеста канал Nexta Live станет российским», — сказал блогер.

По словам Протасевича, его такая идея очень возмутила, так как с точки зрения медиа этот канал являлся самым крупным активом. Ещё одно предложение касалось создания отдельного канала по России.

Он отметил также, что аудитория Nexta примерно на 70% состояла из российских подписчиков. В Белоруссии аудитория мессенджера Telegram ограничена, им пользуются около 1 млн человек.

Протасевич — один из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в Минске 23 мая. Через этот канал координировались массовые протесты.

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