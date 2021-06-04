Владивосток, , 08:46 — REGNUM В администрации Владивостока на антитеррористической комиссии 3 июня обсудили вопросы безопасности образовательных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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На данный момент во всех школах и детских садах Владивостока работают лицензированные охранники. Также в 73 школах города есть ограждение территорий. Работа по установке ограждений продолжается.

«Сейчас ограждения отсутствуют в пяти школах города. В этом году ограждение появится еще в школах №40, №80, а также в лицее №3», — рассказали специалисты.

И. о. главы Владивостока Константин Шестаков поручил проверить использование металлоискателей в тех школах, где они уже закуплены.

«Необходимо, чтобы они работали эффективно, а не стояли для виду. Также нужно проработать вопрос, чтобы в кратчайшие сроки металлоискателями смогли обеспечить каждую школу Владивостока. Работу действующих металлоискателей буду лично проверять», — сказал Шестаков.

Для всех охранников, работающих в школах и детских садах, разработают единые инструкции. Это сделают для повышения эффективности требований безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, половина поручений в области безопасности школ, которые были даны на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена. Об этом 27 мая в ходе военно-научной конференции заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, говоря о возможных причинах вооружённого нападения на гимназию в Казани в мае 2021 года.