Москва, , 08:38 — REGNUM Самое популярное авианаправление в длинные июньские выходные в 2021 году — Симферополь. В этот город покупают каждый четвёртый авиабилет. Цена среднем составляет 11,2 тыс. руб. туда и обратно, приводит данные RT на русском со ссылкой на сервис Туту.ru.

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В тройку лидеров авиаперелётов с 12 по 14 июня вошел город Сочи (16%). Цена авиабилета в среднем составляет 11,7 тыс. руб. На третьем месте оказалась Анапа (10%) с перелётом в 12,3 тыс. руб. туда-обратно.

Также в топ-10 востребованных авианаправлений на праздничные выходные в июне с вылетом из Москвы вошли Калининград, Геленджик, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне жителей России ожидает короткая рабочая неделя. Единственная за всё лето.

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