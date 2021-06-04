Бишкек, , 08:37 — REGNUM В Киргизии в последнее время участились случаи, когда некоторых граждане, прикрываясь именем президента республики Садыра Жапарова, действуют в своих личных целях. Об этом 4 июня заявили в пресс-службе главы республики.

Уточняется, что они, обращаясь в государственные и иные структуры в личных корыстных целях, представляются его близкими, советниками или помощниками.

«Глава государства ранее уже заявлял, что подобные лица подлежат немедленному задержанию, даже если они являются его родственниками», — подчеркнули в пресс-службе.

В администрации главы республики призвали «в случаях обращения или оказания давления в целях решения личных вопросов с использованием имени президента Киргизии» обращаться в соответствующие правоохранительные органы.