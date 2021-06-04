Москва, , 08:37 — REGNUM Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в 2021 году планируют сдать 10 568 заключенных. Об этом 4 июня сообщает RT со ссылкой на Рособрнадзор.

По данным надзорного ведомства, ЕГЭ планируют сдать 262 заключенных. В 2020 году единый госэкзамен сдали всего 35 человек, а ГВЭ — 796 человек. Резкое снижение числа участников связано с эпидемиологической ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует вернуться к всеобщей сдаче ЕГЭ. В настоящее время экзамен сдают выпускники школ, планирующие поступать в вузы.

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