Красноярск, , 08:44 — REGNUM В Красноярском крае с жалобами на присосавшихся клещей с начала сезона обратились уже почти 6,2 тыс. жителей региона. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в период с 27 мая по 3 июня случаи присасывания клещей были зафиксированы на всей территории региона. За это время в крае было зарегистрировано 1492 случая присасывания. Всего же с начала сезона — 6188 случаев.

В период с 27 мая по 3 июня в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 416 человек, с начала сезона — 1811. В регионе зарегистрировано 19 случаев подозрительных на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, всего с начала сезона — 57.

Также в регионе, впервые за последние пять лет, было зарегистрировано два случая заражения моноцитарным эрлихиозом человека.

На контрольных пунктах наблюдений численность клещей составляет 78 экз/км в заповеднике «Столбы» и 87 экз/км в районе станции Снежница.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области за неделю с подозрением на клещевые инфекции госпитализированы 46 человек. Зарегистрирован один больной с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека».

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