Копенгаген, , 08:43 — REGNUM Разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, которое было выдано управлением по охране окружающей среды Дании, отозвано датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов. Сообщение об этом 3 июня было размещено на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet.

Строительство газопровода Baltic Pipe Baltic-pipe.eu

«12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что такое решение было принято из-за того, что агентство по охране окружающей среды недостаточным образом изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. При этом результате этого отзыва ведущиеся работы по строительству будут приостановлены.

Также отмечается, что разрешение выдавалось с оговоркой о необходимости проведения всех работ по обеспечению качественных условий жизни для животных, которые обитают в районе строительства.

«Но сейчас апелляционный совет говорит, что все эти меры должны были быть проработаны еще до выдачи экологического разрешения», — добавляется в сообщении.

Отметим, газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей должен быть запущен в 2022 году и польская сторона продвигала его в качестве замены российского-немецкого проекта «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря.