Кош-Агачский район, Алтай, , 08:34 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб 16-летний подросток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 3 июня, а селе Новый Бельтир.

По предварительным данным, погибший находился за рулём мотоцикла Racer РС 110. Двигаясь по второстепенной дороге на перекрёстке он не уступил дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ-5511 под управлением 54-летнего жителя села Кош-Агач.

«От полученных травм подросток скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель грузовика был трезвый», — отметили в ведомстве.

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