Кишинёв, , 08:34 — REGNUM В Молдавии в течение суток 3 июня выявили 69 случаев заражения коронавирусом в ходе 5111 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 255 354 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 247 830 человек, в том числе 107 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 316 пациентов с COVID-19, из которых 75 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6125 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе пятеро — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 44 случая заражения коронавирусом в результате проведения 5014 тестов. Выздоровевшими врачи признали 107 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии стараются увеличить темпы вакцинации от COVID-19. В ближайшие выходные, 4 и 5 июня, в Единце и Бричанах пройдут марафоны вакцинации, в которых могут принять участие все желающие граждане республики.

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