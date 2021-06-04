Джакарта, , 08:32 — REGNUM В Индонезии состоялись памятные мероприятия спустя 40 дней после гибели 53 членов экипажа затонувшей в апреле подводной лодки, сообщает Antara.

Мероприятие прошло одновременно во всех рядах флота. Военные провели совместное чтение молитв.

Процесс эвакуации судна Nanggala-402 был остановлен по указу президента Джоко Видодо. В общей сложности 53 солдата были названы героями после объявления об их гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, военные Индонезии построят монумент в память о гибели 53 членов экипажа затонувшей 21 апреля подводной лодки Nanggala-402.

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