Калтан, Кемеровская область, , 08:30 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и председатель совета директоров ООО «ФИНГО-Комплекс» Евгений Шевелев на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании «Филиала Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры по производству индустриальных фильтров». Завод будет построен в городе Калтан, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Важно, чтобы на кузбасских предприятиях максимально использовалась местная продукция, поэтому мы уделяем особое внимание созданию новых производств. Для выполнения строительно-монтажных работ на заводе, а впоследствии и на выпуске индустриальных фильтров потребуются кадры. Это значит, что в регионе появятся новые рабочие места», — прокомментировал Сергей Цивилев.

Инвестиции в проект составят около 750 млн рублей. Для реконструкции завода понадобится 100 новых рабочих мест.