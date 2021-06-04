Забайкальск, Забайкальский край, 4 июня, 2021, 08:29 — ИА Регнум. По несколько составов круглого леса ежедневно вывозят из России в Китай на границе Забайкальск-Маньчжурия. Об этом сообщает ZAB.RU со ссылкой на слова и видеоролик работника железной дороги в Забайкальске.

Цитата из видео Работник железной дороги в Забайкальске рассказал о ежедневном вывозе кругляка в Китай

«Лес запретили вроде вывозить, а составы как шли, так и идут до сих пор. Крупный лес в Китай опять», — сообщил очевидец.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года президент России Владимир Путин заявил о продолжающемся вывозе за рубеж леса-кругляка «по серым и даже криминальным схемам».

По итогам совещания глава государства заявил, что с 1 января 2022 года вводится полный запрет на вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов.

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