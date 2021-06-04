Рига, , 08:33 — REGNUM Латвийских граждан призвали воздержаться от посещения Белоруссии. Об этом 4 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Латвии Яниса Бекериса.

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«Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Белоруссию», — сообщил Бекерис.

Также он отметил, что были ужесточены правила миграции, которые могут затронуть латвийских граждан, а также граждан Белоруссии, имеющих постоянный вид на жительство в Латвии.

Бекерис добавил, что сегодняшний порядок подразумевает, что территорию Белоруссии могут покинуть те, кто получил разрешение на долгосрочное проживание в другой стране. Однако дается сделать это они могут не чаще, чем раз в полгода.

«Поэтому МИД обновил предупреждение для путешественников, с нормами можно ознакомиться на нашей домашней странице», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, 26 мая власти Латвии приняли решение о запрете авиакомпаниям из Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты страны.

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