Кызыл, , 08:25 — REGNUM Рабочая группа правительства Тувы подвела итоги первого дня пребывания в городе Саяногорск в соседней Хакасии, куда она выехала после инцидента с 17-летним студентом. Юноша был найден ранее на улице с тяжёлыми травмами и госпитализирован, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Члены группы встретились с отцом пострадавшего, главой города Михаилом Валовым, руководителем следственного отдела Саяногорска Алексеем Ушаковым и начальником пункта полиции Павлом Федотовым. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Нам важно добиться объективного расследования дела вместе с тем и сохранить дружественные отношения с нашими соседями. В Саяногорске со студентами профилактическую работу также ведут представители агентства по делам национальностей и министерства образования и науки Тувы. Земляки, прошу до выяснения всех обстоятельств воздержаться от поспешных выводов и высказываний», — отметил в связи с этим врио главы республики Владислав Ховалыг.

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