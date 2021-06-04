4 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 10:25 — REGNUM В марте этого года на АЭС «Фукусима-1» в Японии было обнаружено, что некоторые контейнеры, в которых хранились радиоактивные отходы, подверглись коррозии, в связи с чем произошла утечка масс радиоактивных веществ высокой концентрации. В настоящее время компания TEPCO проверяет более 5000 контейнеров на электростанции.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

Утечка воды, загрязненной ядерными отходами, имеет площадь около двух квадратных метров. Она содержит цезий, радиоактивность которого в 76 раз превышает норму для питьевой воды в Японии. TEPCO считает, что вода, загрязненная ядерными реакторами, не просочилась наружу и не повлияет на окружающую среду.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не столь оптимистично настроены, как заинтересованные лица из японской энергетической компании, поэтому, не стесняясь в выражениях рассказали все, что они думают по этому поводу, под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

Радиоактивные отходы ShinRyu Forgers

«Из-за событий на АЭС «Фукусима» в последние несколько лет у меня больше нет хороших впечатлений от Японии…» — заявил «Холодный брат».

«Что касается серьезности скрытой опасности, которую представляют собой ядерные сточные воды в Японии, то трудно быть уверенным в том, что выйду замуж и рожу детей. Я не хочу, чтобы мои дети рождались уродливыми», — отметила одна из пользователей.

«Никто не разрешит Японии сбрасывать отходы в море, поэтому будут происходить утечки ядерных отходов, время от времени», — считает «Лимузин».

"Эпидемия еще не кончилась, как ядерные сточные воды собираются присоединиться к мировому веселью», — добавил «Цветок в твоих руках».

Многие комментаторы заявили, что не хотят пользоваться японскими товарами и готовы бойкотировать их покупку, к чему призывают и других пользователей.

«Япошки отвратительные. Они постоянно используют различные предлоги, чтобы тайно и медленно сливать ядерные сточные воды, полностью игнорируя безопасность и интересы соседних стран», — возмутился Цзиньлин.

Кто-то припомнил Японии ее фашистское прошлое, от которого она так и не отмылась (да и не сильно стремится). Некоторые комментаторы уверены, что Япония сливает ядерные отходы в море не только потому, что так проще, но и потому, что она продолжает исповедовать человеконенавистническую идеологию предков, которые учинили геноцид китайского и других народов Азии.

«Наша страна должна принять соответствующие законы, чтобы, когда источники загрязнения соседних стран угрожают территориальным водам, против них можно было бы ввести санкции и потребовать компенсации!» — предложил «Диктатор».

Авария на АЭС в Фукусиме. Япония IAEA Imagebank

"Нет ли учреждения или организации, которые могут остановить такое поведение? Это действительно отвратительно. Окружающая среда принадлежит миру и предназначена для всего человечества!» — возмутился «Подсолнечник».

В целом пользователи считают, что Япония столь же презренна, как и Соединенные Штаты, в своих человеконенавистнических деяниях.