Рига, , 08:19 — REGNUM Российские хоккеисты проиграли сборной Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира, пропустив шайбу в дополнительное время.

Встреча на арене Олимпийского спортивного центра в Риге завершилась со счетом 2:1. Первую шайбу в ворота канадской сборной забросил Евгений Тимкин. Это произошло на 35-й минуте.

На 46-й минуте капитан канадской сборной Адам Херник ответил точным броском, сравняв счет. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

В полуфинале канадские хоккеисты встретятся с командой Финляндии. Отметим, российская сборная на протяжении уже десяти лет не может обыграть сборную Канады на чемпионатах мира.