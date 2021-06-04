Санкт-Петербург, , 08:31 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашения о цифровизации региона.

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В частности, заключено соглашение с генеральным директором АНО «Цифровая экономика» Евгением Ковниром. Документ положит начало сотрудничеству по внедрению цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении Оренбуржья.

«На форуме нам предстоит заключить целый ряд соглашений, направленных на дальнейшую цифровизацию региона. В приоритете — разработка проектов, обладающих явным социальным или экономическим эффектом. В конечном счете мы получим новые электронные сервисы и продукты, которые сделают жизнь оренбуржцев комфортнее», — подчеркнул Денис Паслер.

АНО «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в стране: для поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере цифровизации, а также для координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями и экспертами в сфере цифровой экономики.

Уже в 2021 году в Оренбургской области благодаря национальной программе «Цифровая экономика» связь появится в 38 малонаселенных пунктах. По данным Росстата за 2019 год, Оренбургская область занимает четвёртое место в стране по проникновению широкополосного интернета и первое место в Приволжском федеральном округе.

Благодаря развитию цифровых сервисов регион занял восьмое место среди 85 регионов РФ по использованию населением государственным услуг в электронной форме в 2020 году.

Также Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым. Компания занимается не только оказанием информационных услуг для частных лиц и бизнеса под брендом «Дом.ru», но и является одним из лидеров по предоставлению услуг для государственных органов в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«Компания не один год занимается развитием инфотелекоммуникационной инфраструктуры региона и оказанием современных услуг связи. Сегодняшним соглашением мы закрепили стратегические направления дальнейшего взаимодействия в образовании, общественной безопасности, жилищно-коммунальном хозяйстве и целом ряде других сфер», — сказал глава Оренбуржья.

Цель соглашения — привлечь компанию к реализации региональных проектов в сфере цифровизации и увеличить долю присутствия компании на рынке услуг связи там, где есть проблемы с устойчивым подключением.

На встрече, которая прошла в рамках ПМЭФ на выставочной экспозиции «ЭР-Телеком Холдинг», обсудили возможность совместной реализации проектов по видеомониторингу общественных пространств, созданию энергоэффективного интеллектуального городского освещения с использованием интернета вещей (IoT) для муниципалитетов, а также интеллектуальное видеонаблюдение и цифровые решения по безопасности в образовательных учреждениях региона.