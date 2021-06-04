Ульяновск, , 08:18 — REGNUM В Ульяновской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

В регионе сегодня, 4 июня, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. По данным ведомства, это связано с усилением северо-восточного ветра отдельными порывами 17 — 22 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей при возможности оставаться дома и взять под особый контроль детей. В ведомстве также напоминают, что смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.