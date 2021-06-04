Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Грузия заслужила того, чтобы предоставить ей план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 3 июня заявил сенатор США Роб Портман на пресс-конференции во время визита в Тбилиси.

«Считаю, что Грузия заслуживает получения ПДЧ, что способствовало бы продвижению к членству в НАТО. Для этого важно, чтобы страна проводила реформы по различным направлениям, это касается реформ в военной и оборонной сфере, но в то же время, и с точки зрения повышения верховенства закона», — сказал Портман.

Он добавил, что вступление Грузии в Североатлантический альянс даст стране больше гарантий безопасности.

Напомним, план действий по членству в НАТО — программа принятия в блок новых участников. В программе с 2010 года участвует Босния и Герцеговина.

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