Барун-Хемчикский район, Тува, , 08:16 — REGNUM В тувинском селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района введён режим карантина для предотвращения распространения опасной болезни. По словам врио главы региона, у 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным», — отметил глава.

В селе в настоящее время работает межведомственная комиссия, которой предстоит выяснить причины заражения, а также проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы. Решение о дальнейших действиях будет принято в ближайшее время.