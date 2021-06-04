Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 11:00 — REGNUM В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на южной окраине Северной столицы продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум, на котором собралось порядка пяти тысяч российских и иностранных бизнесменов, политиков, экспертов и общественных деятелей.
Первый день форума на самом деле считается «нулевым», а основная деловая программа ПМЭФ-2021 стартовала лишь в четверг, 3 июня. В этот день состоялась торжественная церемония официального открытия форума, на которой выступили представители федеральной и петербургской власти.
«Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мирового сообщества. С начала пандемии мы впервые проводим столь масштабное публичное мероприятие. За это время накопилось большое количество экономических и политических вопросов, которые невозможно решить удаленно. Никакая видеоконференцсвязь не может заменить живого общения. Настало время объединяться», — сказал в своем выступлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В течение прошедшего дня на ПМЭФ-2021 состоялось множество дискуссий по четырем тематическим трекам форума: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Также прошли диалоги между представителями различных стран и сфер бизнеса. Участниками форума уже подписаны десятки документов о сотрудничестве, о новых многомиллиардных инвестициях и крупномасштабных проектах.
Добавим, что главным днем форума станет 4 июня, когда на пленарном заседании в очном формате выступит президент РФ Владимир Путин. По видеосвязи в мероприятии примут участие эмир Катара и федеральный канцлер Австрии. С видеоприветствием к участникам обратятся президенты Аргентины и Бразилии. А до пленарного заседания уже оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.