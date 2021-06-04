Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 11:00 — REGNUM В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на южной окраине Северной столицы продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум, на котором собралось порядка пяти тысяч российских и иностранных бизнесменов, политиков, экспертов и общественных деятелей.

ПМЭФ 21
ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 21
ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участник ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый день форума на самом деле считается «нулевым», а основная деловая программа ПМЭФ-2021 стартовала лишь в четверг, 3 июня. В этот день состоялась торжественная церемония официального открытия форума, на которой выступили представители федеральной и петербургской власти.

Торжественное открытие ПМЭФ 21
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мирового сообщества. С начала пандемии мы впервые проводим столь масштабное публичное мероприятие. За это время накопилось большое количество экономических и политических вопросов, которые невозможно решить удаленно. Никакая видеоконференцсвязь не может заменить живого общения. Настало время объединяться», — сказал в своем выступлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов
Александр Беглов
Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM

В течение прошедшего дня на ПМЭФ-2021 состоялось множество дискуссий по четырем тематическим трекам форума: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Также прошли диалоги между представителями различных стран и сфер бизнеса. Участниками форума уже подписаны десятки документов о сотрудничестве, о новых многомиллиардных инвестициях и крупномасштабных проектах.

Робот на ПМЭФ 21
Робот на ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 21
ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Беспилотный автомобиль
Дарья Драй © ИА REGNUM
Беспилотный автомобиль
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники форума в беспилотном автомобиле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Робот-врач на ПМЭФ 21
Робот-врач на ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аэрохоккей с роботом
Аэрохоккей с роботом
Аэрохоккей с роботом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аэрохоккей с роботом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аэрохоккей с роботом
Аэрохоккей с роботом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Робот на ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Робот на ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Робот на ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Механическая собака на ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Массажные кресла на ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Массажные кресла на ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что главным днем форума станет 4 июня, когда на пленарном заседании в очном формате выступит президент РФ Владимир Путин. По видеосвязи в мероприятии примут участие эмир Катара и федеральный канцлер Австрии. С видеоприветствием к участникам обратятся президенты Аргентины и Бразилии. А до пленарного заседания уже оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Участник форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Участник форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественное открытие ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участница ПМЭФ 21
Участница ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аркадий Дворкович
Дарья Драй © ИА REGNUM
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Режиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Режиссер Константин Богомолов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ольга Кальницкая и Владимир Мединский
Ольга Кальницкая и Владимир Мединский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Министр культуры РФ Ольга Любимова и пианист Денис Мацуев
ПМЭФ 21
Министр культуры РФ Ольга Любимова и пианист Денис Мацуев
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Дарья Драй © ИА REGNUM