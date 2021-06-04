4 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на южной окраине Северной столицы продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум, на котором собралось порядка пяти тысяч российских и иностранных бизнесменов, политиков, экспертов и общественных деятелей.

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый день форума на самом деле считается «нулевым», а основная деловая программа ПМЭФ-2021 стартовала лишь в четверг, 3 июня. В этот день состоялась торжественная церемония официального открытия форума, на которой выступили представители федеральной и петербургской власти.

Торжественное открытие ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мирового сообщества. С начала пандемии мы впервые проводим столь масштабное публичное мероприятие. За это время накопилось большое количество экономических и политических вопросов, которые невозможно решить удаленно. Никакая видеоконференцсвязь не может заменить живого общения. Настало время объединяться», — сказал в своем выступлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

В течение прошедшего дня на ПМЭФ-2021 состоялось множество дискуссий по четырем тематическим трекам форума: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Также прошли диалоги между представителями различных стран и сфер бизнеса. Участниками форума уже подписаны десятки документов о сотрудничестве, о новых многомиллиардных инвестициях и крупномасштабных проектах.

Робот на ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Робот-врач на ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Аэрохоккей с роботом Дарья Драй © ИА REGNUM Аэрохоккей с роботом Дарья Драй © ИА REGNUM

Аэрохоккей с роботом Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что главным днем форума станет 4 июня, когда на пленарном заседании в очном формате выступит президент РФ Владимир Путин. По видеосвязи в мероприятии примут участие эмир Катара и федеральный канцлер Австрии. С видеоприветствием к участникам обратятся президенты Аргентины и Бразилии. А до пленарного заседания уже оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Участник форума на торжественном открытии ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM Участники форума на торжественном открытии ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM Торжественное открытие ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участница ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Аркадий Дворкович Дарья Драй © ИА REGNUM Аркадий Дворкович Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр культуры РФ Ольга Любимова Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов Дарья Драй © ИА REGNUM Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов Дарья Драй © ИА REGNUM

Режиссер Константин Богомолов Дарья Драй © ИА REGNUM Режиссер Константин Богомолов Дарья Драй © ИА REGNUM

Ольга Кальницкая и Владимир Мединский Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр культуры РФ Ольга Любимова и пианист Денис Мацуев Дарья Драй © ИА REGNUM ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Пианист Денис Мацуев Дарья Драй © ИА REGNUM