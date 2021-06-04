Тегеран, , 08:31 — REGNUM 3 июня президент Ирана Хасан Рухани в режиме видеоконференции торжественно открыл ряд национальных проектов развития сельского хозяйства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Проекты развития сельского хозяйства были введены в эксплуатацию в присутствии президента Ирана Хасана Рухани в режиме онлайн в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции.

Соответственно, в иранской провинции Голестан будет открыто 20 000 га дренажных сельскохозяйственных угодий в сочетании с запуском 37 проектов по выращиванию водных животных.

Кроме того, в южной прибрежной зоне страны также было введено в эксплуатацию строительство двух гигантских рыбопромысловых предприятий.

Центр интеллектуального управления и мониторинга сельского хозяйства Ирана входит в число других проектов, которые были введены в эксплуатацию в присутствии президента Ирана Хасана Рухани.

Ожидается, что открытие вышеупомянутых сельскохозяйственных проектов создаст новые возможности для трудоустройства 15 794 человек, ищущих работу.