Тегеран, , 08:25 — REGNUM 3 июня Мохсен Резаи, являясь одним из кандидатов на президентских выборах в Иране в 2021 году, заявил, что его администрация увеличит торговые возможности приграничных провинций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в ходе радиопрограммы в рамках своей предвыборной кампании, Резаи отметил, что «его администрация создаст преимущества для экспорта и импорта в приграничных провинциях Ирана, создав необходимые условия для подготовки и реализации совместного торгового плана с соседними странами».

Он также сообщил, что его администрация легализует предприятия на границе и предотвратит контрабанду товаров путем интеграции приграничных рынков, приграничных кооперативов и малых предприятий.

Ранее министерство внутренних дел Ирана опубликовало список кандидатов, одобренных Советом стражей конституции. Как сообщил представитель данного ведомства, в общей сложности были одобрены семь человек из числа 592 кандидатов, которые зарегистрировались для участия в президентских выборах.