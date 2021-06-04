Омск, , 08:14 — REGNUM Аграрии Омской области подошли к завершению посевной кампании. Как сообщили ИА REGNUM 4 июня в областном правительстве, яровой сев проведён на площади 2 млн 686 тыс. га — 99% от плана.

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2 млн га (99%). В 12 районах Омской области посев зерновых и зернобобовых культур завершён на 100% и выше. Основные масличные культуры посеяны на площади 402,1 тыс. га (104,9%).

В регионе завершился и посев овощей (4079 га). Картофель посажен на площади 22,3 тыс. га (99,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО фермеры завершили посевную зерновых.

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