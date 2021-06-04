Сеул, , 08:17 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 342 576 человек. Об этом 4 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 4 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 7 086 292 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 13,8%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 4 546 334 человека, а препаратом Pfizer — 2 539 958 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 25 504 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 247 008 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Южной Корее выявили 695 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 142 852.

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