Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам торгов 3 июня нефть марки Brent снизилась на 0,18%, до $71,37. На европейской сессии цена повышалась до отметки $71,95. Рост был сдержан укреплением доллара США на валютном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар начал укрепляться с открытия торгов в Европе и ускорился на американской сессии после выхода благоприятной статистики в США. Данные по занятости и деловой активности в сфере услуг США оказались лучше ожиданий.

Согласно последним данным минэнерго США, на прошлой неделе запасы нефти сократились сильнее, чем ожидалось, однако запасы бензина и других нефтепродуктов возросли.

Запасы нефти упали на 5,08 млн баррелей, до 479,3 млн баррелей (прогноз был — 2,443 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей до 234 млн баррелей (прогноз был — 1,7 млн баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 3,7 млн баррелей, до 132,8 млн баррелей (прогноз был — 1,1 млн баррелей). Добыча нефти в США упала на 200 тыс. баррелей и составила 10,8 млн баррелей в день.

Цена опускалась до $70,63, но покупатели смогли поднять цену выше $71, так как отличная статистика указывает на восстановление экономики США, а значит с ней повысится спрос на энергоресурсы, что хорошо для нефтяного рынка.

Сегодня, 4 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,18. На рынке сохраняется бычий тренд. Покупатели настроены двигаться к уровню $75 за баррель.

Сейчас цена консолидируется, так как трейдеры ожидают выхода важного отчета по американскому рынку труда (non-farm payrolls) для ФРС США. Им нужно пройти уровень $72,25, дальше пойдет как по маслу.

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