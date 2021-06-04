Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновской области будет разыгран этап Кубка России по ралли-рейдам. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Состязания состоятся 11 — 13 июня в Тереньгульском районе. Ралли-рейды пройдут в дисциплинах N (национальный класс) и R (рейд-спорт), среди мотовездеходов и в рамках внедорожной серии «Холмы России».

Гонка пройдёт в формате Бахи, где большое количество подбросов и балок. Старты начнутся с раллийных дорожек, переходя в лесистую местность и специальный участок на трассе, заросший травой. За два дня гонщики пройдут около 320 километров.

За победу будут биться свыше 40 экипажей из различных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Ульяновске пройдут автомобильный фестиваль и чемпионат Поволжья по дрифту. Зрителя будут представлены дрифт-шоу и трюки с огнём.

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