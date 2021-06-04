Буэнос-Айрес, , 08:16 — REGNUM В Аргентине выявили с начала пандемии 3 884 447 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 4 июня сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения страны.

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Так, за последние сутки в Аргентине зафиксирован 32 291 случай заражения коронавирусной инфекцией, а также 553 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. За весь период наблюдений в стране от осложнений при этом заболеванием скончались 79 873 человека.

За предшествующие сутки в стране выявили 35 017 зараженных коронавирусом нового типа.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, за 2 июня число заражений коронавирусом в мире составило 471 828. Умер 130 021 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего же с начала пандемии выявлено 171 292 827 носителей коронавирусной инфекции.

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