Уфа, , 08:14 — REGNUM Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что днем 3 июня автомобиль Ford Fusion, за рулем которого находилась 32-летняя женщина, на 2 км автотрассы Забельское — Юрактау съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получила травмы и была доставлена в медучреждение.

Еще одно ДТП произошло на проспекте Комсомольский в Нефтекамске. Там автомобиль BMW, за рулем которого находился 23-летний водитель, наехал на пешехода, личность которого установлена не была. Мужчину срочно доставили в больницу.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров подарил мужчине рысака после столкновения машины с повозкой.