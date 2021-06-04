Москва, , 08:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущен переименованием улиц с советскими названиями на Украине.

«Руководство Украины планомерно пытается разрушить всё то, что есть у многонационального украинского народа», — отметил Володин в ТГ-канале.

Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает, подталкивает к тому, чтобы разрушить все до основания, рассуждает спикер Госдумы.

«Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, её имя носят улицы не только Украины, но и многих стран мира. Ей не надо доказывать свои заслуги. Они признаны странами и народами», — напомнил он.

Володин объяснил желание властей перечеркнуть прошлое.

«А Зеленский и Кличко, видимо, таким образом пытаются состояться. Но путь, ими выбранный — неправильный. Более того, опасный. Разорванные экономические отношения восстановятся. А подобное — вряд ли забудется», — уверен спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, киевская городская государственная администрация приняла решение переименовать ряд столичных улиц, получивших свои названия в советские годы. Решение коснется и переулка, названного в честь космонавта Валентины Терешковой.