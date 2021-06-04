Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:07 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Возгорание началось днём 3 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

К моменту прибытия на место пожарных, частный дом в селе Подлопатки были охвачены пламенем дом и веранда. В тушении огня приняли участие шесть человек, задействовано три единицы техники.

«24 минуты потребовалось пожарным для локализации очага, еще 15 минут ушло на его полную ликвидацию. В ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело хозяина дома 1953 г. р. без признаков жизни», — отметили в управлении.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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