Москва, , 08:27 — REGNUM Регистрация российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в каждой из 66 других стран была «настоящей битвой». Об этом 4 июня рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК.

«Спутник V» Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в 66 странах, и это колоссальный успех. При этом регистрация практически в любой из этих стран была настоящей битвой: мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», — заявил он.

Также глава РФПИ уточнил, что при регистрации российского препарата было много прорывных примеров, которые смогли сильно помочь в этом вопросе.

«Например, самая первая регистрация «Спутника V» в Аргентине открыла нам двери в Латинскую Америку. За Аргентиной последовали другие страны этого региона. Клинические испытания в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии, которые организовал и финансировал РФПИ, также позволили нам добиться и регистрации в Индии, второй по численности населения стране мира, и ряда регистраций в других странах этого региона», — пояснил Дмитриев.

Кроме того, он отметил, что «Спутник V» должен быть зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в течение нескольких месяцев.

«Все движется позитивно, и вопрос регистрации будет решен в ближайшие несколько месяцев», — сказал глава РФПИ.

В то же время Дмитриев подчеркнул, что за время пандемии стало понятно, что количество рычагов ВОЗ для воздействия на ситуацию с распространением вакцин в мире является недостаточным.

«У организации оказалось недостаточно инструментов воздействия на производственные площадки, которых и так мало. Очень сильно замедлил распространение вакцины в мире и COVAX (призванный служить для более широкого доступа к вацкинам — ред.): они полагались на индийского производителя, который теперь всю вакцину должен поставлять только в Индию», — указал он и добавил, что из данной ситуации необходимо вынести урок для того, чтобы в будущем быть готовыми к такого рода вызовам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил экономическое давление со стороны США, повлиявшее на доступ латиноамериканской страны к вакцинам от COVID-19.