Джакарта, , 08:07 — REGNUM Военные Индонезии построят монумент в память о гибели 53 членов экипажа затонувшей 21 апреля подводной лодки Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.

Памятник построят на площади 824,5 метра в районе Коармада, город Сурабая, Восточная Ява. Закладку первого камня для сооружения памятника подводной лодке осуществил начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно.

Размер монумента будет точно соответствовать форме подводной лодки. Памятник откроют для общественности. Все желающие смогут узнать об истории судна и людях, погибших на подводной лодке.

Планируется, что монумент построят за три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии официально завершили операцию по эвакуации затонувшей у острова Бали подводной лодки.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Индонезии завершили операцию по эвакуации затонувшей подлодки