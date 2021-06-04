Москва, , 08:07 — REGNUM По итогам дня 3 июня рубль показал разнонаправленную динамику к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На американской сессии доллар укрепился к основным валютам на фоне публикации благоприятной макроэкономической статистики в Штатах. Данные по занятости и деловой активности в сфере услуг США оказались лучше ожиданий.

В первой половине торгов пара доллар/рубль снижалась до 73,02 руб. К закрытию вечерней сессии пришлось отступить.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 73,24 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,54%, до 88,85 руб., фунт/рубль — на 0,24%, до 103,33 руб.

Кроме укрепления доллара США давление на нацвалюту могло оказать решение Минфина РФ увеличить объем дневных покупок валюты в 1,6 раза — до 10,5 млрд руб.

Ведомство с 7 июня по 6 июля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 220,9 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 10,5 млрд рублей, что на 61,5% больше, чем в мае (6,5 млрд рублей).

Рубль держится молодцом. Он получает поддержку от повышения нефтяных котировок, а также надежд на позитивные итоги предстоящей встречи президентов РФ и США. Минимальную цель он выполнил — вернулся к уровню 73 руб.

После ралли 3 июня доллара на валютном рынке, сегодня, 4 июня, в центре внимания находится отчёт по американскому рынку труда. Отчеты по частному сектору и заявкам на пособие позволяют надеяться на то, что правительственный отчет окажется сильным.

Если показатель non-farm payrolls превысит прогноз в 650 тыс. рабочих мест и сократится безработица, то доллар продолжит дорожать к своим конкурентам.

Рублю придется отступать к 73,60 руб. Если отчёт разочарует рынок, то сегодня по курсу доллара ожидается снижение до 72,85 руб.

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