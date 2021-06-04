Пермь, , 08:03 — REGNUM Среди ректоров пермских вузов самым высокодоходным стал руководитель Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов. За 2020 год он задекларировал 6,9 млн рублей. Доход президента этого же вуза Василия Петрова оказался чуть меньше — 6,1 млн рублей, сообщает Ura.ru.

Президент Пермского классического университета (ПГНИУ) Владимир Маланин за год заработал 4,8 млн рублей, а врио ректора этого вуза Дмитрий Красильников — 2,4 млн рублей.

Руководитель пермской фармакадемии (ПГФА) Алексей Турышев отчитался о годовом доходе в 3 млн рублей. Исполняющая обязанности ректора медуниверситета (ПГМУ) Наталья Минаева задекларировала 2,4 млн рублей, а ректор аграрного университета (ПГАТУ им. Прянишникова) Алексей Андреев — 2,8 млн рублей.