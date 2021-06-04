Уфа, 4 июня 2021, 08:02 — REGNUM Действие особого противопожарного режима отменено в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы региона Радия Хабирова опубликовано 3 июня на официальном интернет-портале правовой информации республики.
«Отменить с 4 июня 2021 года на территории Башкирии действие особого противопожарного режима», — говорится в документе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в середине апреля в лесном фонде Башкирии был открыт пожароопасный сезон. Согласно данным на 25 мая в республике произошли 85 лесных пожаров.