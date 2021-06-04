Тегеран, , 08:05 — REGNUM 3 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна в ближайшее время выплатит свой финансовый взнос в Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сделал эти замечания, выступая перед журналистами IRNA, когда его попросили прокомментировать сообщения о приостановлении права Ирана голосовать в Организации Объединенных Наций в связи с неуплатой взноса.

Он отметил, что Иран всегда платил свой взнос вовремя, однако он не смог выплатить свой взнос за прошлый год из-за произвольных санкций США в отношении страны, которые блокируют любые каналы для совершения оплаты.

«Секретариат ООН полностью осведомлен о деталях этой проблемы», — сказал Хатибзаде, подчеркнув, что это никоим образом не вина Ирана.

Он также сообщил о появлении возможности выплаты взноса в Организацию Объединенных Наций через счет в корейском банке, при этом оплата будет произведена в ближайшее время.