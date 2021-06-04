Улан-Удэ, , 07:58 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 38 952. За минувшие сутки выявлено 95 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 37 219 человек, в том числе 40 за последние сутки. Скончались ещё два пациента, а всего жертвами коронавируса в регионе стали 906 человек. На лечении в стационарах остаются 810 больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 890 коек: занято — 810, свободно — 80 коек. Занятость коечного фонда составляет 91%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1808 человек», — отметили в штабе.