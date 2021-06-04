Тегеран, , 08:03 — REGNUM 3 июня посол Сирии в Тегеране Шафик Даюб заявил, что Иран стал самым влиятельным игроком в региональной и мировой политике, а также создателем нынешнего мирового порядка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на международном семинаре «Имам и современный мир», состоявшемся в гробнице Имама Хомейни, Даюб отметил, что провозглашение Исламской Республики Иран, возглавляемой покойным имамом, является одним из самых важных изменений в регионе и в мире во второй половине двадцатого века, так как результаты этой революции вышли за пределы Исламской Республики.

Он также подчеркнул, что сегодня отражение Исламской революции прослеживается во всем регионе, причём руководство сделало Иран крупным игроком в политике региона и мира при строительстве текущего мирового порядка.

Даюб считает установление прочных отношений между Сирией и Исламской Республикой одним из важнейших результатов Исламской революции, заявив:

«Отношения между Исламской Республикой и Сирийской Арабской Республикой являются стратегическими и подходящей моделью сотрудничества между странами, основанной на уважении общих интересов и ценностей».