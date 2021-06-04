Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Украина не обладает малозаметными типами вооружений, которые способны «обмануть» систему противоракетной обороны России. Об этом 3 июня написал в своей статье для американского издания National Interest журналист Марк Эпископос.

Так он оценил способность украинских вооруженных сил воевать с РФ. Автор публикации отметил, что для Украины могут быть опасны находящиеся в Крыму российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

По его словам, используя этот вид вооружений военные России способны поражать воздушные цели, находящиеся на расстоянии до 400 км. Кроме того, серьезную угрозу для украинской армии несут истребители Су-35С, на которые устанавливают высокоточные ракеты класса «воздух-земля» и управляемые бомбы.

Эпископос также напомнил о российских танках Т-90А и Т-90М, которым Украина не сможет помешать, используя в случае конфликта свои Т-84 «Оплот». Журналист добавил, что, помимо прочего, Россия обладает самоходными гаубицами 2С19 «Мста-С», которые отличаются скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.

Вместе с тем автор статьи выразил мнение, что ход таких конфликтов может резко меняться, если допустить вмешательство других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля журналист, политзаключённый на Украине (2015−2019 гг.) Игорь Кимаковский заявил, Киев готов идти навстречу желаниям НАТО, игнорируя собственные интересы. По его словам, действия украинских властей создают серьезную угрозу для международной безопасности.

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