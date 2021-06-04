Тегеран, , 08:04 — REGNUM 3 июня посол Ирана в Маскате встретился с министром транспорта и коммуникаций Омана Саидом Бен Хамудом Аль-Мавали, чтобы обсудить с ним транспортные вопросы, включая транзитные коридоры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана в Маскате Али Наджафи встретился с министром транспорта и связи Омана, рассмотрев с ним взаимное сотрудничество в транспортной сфере», — говорится в пресс-релизе посольства Ирана в Омане.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества между Ираном и Оманом в области транспорта, включая морские перевозки, порты и транзитные коридоры.

Ранее Наджафи встретился с другими высокопоставленными должностными лицами султаната Оман, чтобы обсудить расширение политического, правового, оборонного, экономического и культурного сотрудничества в интересах народов и правительств двух стран.